Hugo Moura - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 03/09/2021 18:12

O retorno de Hugo Moura ao Flamengo pode acontecer antes do planejado, como antecipou o jornal O Dia na última quarta-feira . Menos de dois meses depois de ter sido emprestado ao Lugano, o volante está fora dos planos do clube suíço após o time ter sido vendido para um grupo de empresários que é dono do Chicago, da MLS. Cientes do imbróglio, os representantes do atleta contrataram um escritório de advocacia para tentar resolver o imbróglio.

O advogado responsável pela situação de Hugo Moura junto ao Lugano é Marcos Motta, do escritório "Bichara e Motta Advogados", um dos mais renomados no mundo da bola. O primeiro passo na situação é aguardar, de maneira oficial, o desejo do time suíço, que, em conversas informais com o estafe do jogador, já deixou claro que deseja devolver o atleta ao Flamengo.



O departamento jurídico do Flamengo já está ciente da situação e também aguarda os contatos oficiais do Lugano. Em contato com a reportagem, um dos novos membros da gestão do time suíço confirmou que Hugo Moura não será mais utilizado e está fora dos planos da futura nova comissão técnica, já que Abel Braga, treinador que estava por lá e pediu a chegada do volante, foi demitido após a troca de comando na diretoria.

Com contrato de empréstimo até 30 de junho de 2022 com o Lugano, Hugo Moura sequer entrou em campo desde que assinou o vínculo e não apareceu em nenhum momento com a camisa do clube. O Flamengo entende que manter o jogador na Suíça, "deixado de lado", pode desvalorizar o jogador que esteve na mira de outros clubes antes do acerto com o time europeu. O impasse está criado.

Com 23 anos, Hugo Moura tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023. Em 2021, ele soma 20 partidas e um gol marcado. No ano passado, pelo Coritiba, clube que defendeu por empréstimo, foram 28 jogos e uma bola na rede, se destacando pelo Coxa, embora a equipe tenha sido rebaixada. Pelo Lugano, Hugo sequer entrou em campo.