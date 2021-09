Luiz Henrique - Samuel Andrade / Fortaleza

Publicado 01/09/2021 12:53

Rio - O mais novo reforço do Botafogo já está em terras cariocas. O meia Luiz Henrique desembarcou no Rio de Janeiro nesta quarta e vai realizar exames e assinar o contrato, que vai até o fim deste ano, com o Glorioso.

Aos 22 anos, Luiz Henrique estava no Fortaleza, onde trabalhou com o atual técnico do Botafogo. Enderson Moreira, inclusive, foi quem deu o aval para trazer o meia, que foi revelado nas categorias de base do rival Flamengo.