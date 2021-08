Danilo Barbosa - Foto: Cesar Greco

Danilo BarbosaFoto: Cesar Greco

Publicado 31/08/2021 00:45 | Atualizado 31/08/2021 00:49

O Palmeiras por pouco não perdeu um jogador nesta reta final da janela de transferência. O Alavés, da Espanha, demonstrou interesse no volante Danilo Barbosa, fez proposta ao Nice, clube dono dos direitos federativos do jogador, e aguardou uma resposta da diretoria alviverde, que deu ok para liberação, mas faltou tempo para sacramentar a operação.

O interesse do Alavés chegou ao jogador, que se colocou à disposição dos empresários e não foi contra um possível empréstimo ao time espanhol, mas o jogador deixou claro nas conversas com os seus respectivos agentes que não forçaria barra para deixar o Palmeiras, embora a proposta dos espanhóis fosse boa no ponto de visto financeiro e, sobretudo, projeto de carreira.

A ideia do Alavés era ter Danilo Barbosa por empréstimo de uma temporada (até o meio de 2022), com valorização no salário do atleta durante o contrato vigente, com opção de compra incluída no vínculo.

No Palmeiras, o técnico Abel Ferreira conta com Danilo Barbosa para a disputa do restante da temporada e crê que o jogador, por ser versátil - já atuou como zagueiro no Alviverde - será importante na briga pelos títulos.

Inclusive, nenhum movimento foi feito no mercado pela empresa que agencia a carreira de Danilo Barbosa. O jogador não foi oferecido a equipes brasileiras e não tem o desejo de sair do Palmeiras para atuar em outra equipe no Brasil.

O empréstimo de Danilo Barbosa com o Palmeiras vai até dezembro deste ano. Já o vínculo com o Nice, da França, termina apenas em junho de 2023. Pelo Alviverde, o volante disputou 19 partidas em 2021, fez um gol e deu uma assistência.