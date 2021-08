Jean Lucas com a camisa do Monaco - Divulgação

Publicado 21/08/2021 14:20

O Flamengo perdeu uma peça importante: o preparador físico Leonardo Melo, conhecido como Léo Melo, está de saída do Flamengo. O profissional, que estava há 5 anos no clube, pediu o desligamento para trabalhar na França exclusivamente com Jean Lucas, volante do Monaco.

Homem de confiança de Marcio Tannure, chefe do Departamento Médico do Flamengo, Léo chegou ao Flamengo como estagiário, já fez parte da comissão técnica do elenco profissional e estava na comissão técnica do time sub-20.

A despedida de Léo Mello do Flamengo foi neste sábado, quando foi ao CT Ninho do Urubu se despedir de membros da diretoria e comissão técnica. O profissional embarca para França nos próximos dias para iniciar o novo projeto