David Luiz é o nome dos sonhos do torcedor do Flamengo - Divulgação/Arsenal

David Luiz é o nome dos sonhos do torcedor do FlamengoDivulgação/Arsenal

Publicado 20/08/2021 17:37

Rio - O Flamengo já deu os primeiros passos para tentar a contratação de David Luiz. Segundo o site "GE", o clube já fez contato com o empresário do jogador para manifestar seu interesse, mas deixou claro que não irá extrapolar seu limite financeiro.

David Luiz deixou claro que não tem pressa para definir seu futuro e não enxerga uma redução salarial como entrave. O zagueiro tem acompanhado com carinho as manifestações da torcida rubro-negra nas redes sociais, mas avalia os prós e contras de uma vinda para o Brasil.



Publicidade

O Flamengo ficará de olho na reta final da janela de transferência na Europa. Caso nenhuma proposta seduza David, os dirigentes rubro-negros acreditam que a chance de um acerto é grande.

Com passagens por seleção brasileira, Chelsea, PSG e Benfica, David Luiz está livre no mercado. O brasileiro não renovou seu contrato com o Arsenal ao fim da última temporada.