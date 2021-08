Neto, apresentador da Band - Reprodução

Neto, apresentador da BandReprodução

Publicado 19/08/2021 14:17 | Atualizado 19/08/2021 14:20

Rio - Neto rasgou elogios às atuações de Gabigol pelo Flamengo durante o programa "Os Donos da Bola" desta quinta-feira. O apresentador voltou a comparar o artilheiro rubro-negro com Haaland, do Borussia Dortmund, e afirmou que ele é melhor do que o norueguês.

"Pra mim ele é melhor que o Haaland, joga mais. Hoje joga. Pega o que ele fez no Santos e no Flamengo e o que o Haaland fez no Borussia Dortmund. Haaland é um baita jogador, pelo amor de Deus, mas o Gabigol é melhor do que ele, pra mim. A gente despreza o nosso futebol. O Haaland é um baita jogador, mas precisa fazer história ainda. Qual título que ele tem? Talvez se ele for pro Barcelona, pro Bayern, pro Real Madrid... Agora, o Gabigol é muito maior que ele", declarou Neto.

Publicidade

Gabigol marcou dois gols na goleada do Flamengo por 5 a 1 sobre o Olimpia, na última quarta-feira. O atacante é o artilheiro da Libertadore, com 10 gols marcados.