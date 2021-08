Craque Neto é ex-jogador e atualmente apresenta o programa "Os Donos da Bola" - Divulgação/Band

Craque Neto é ex-jogador e atualmente apresenta o programa "Os Donos da Bola"Divulgação/Band

Publicado 14/08/2021 19:00

Rio - O bom momento de Gabigol no Flamengo vem fazendo com que o atacante ganhe apoio e Tite seja cobrado para que ele seja escalado como titular na seleção brasileira. O ex-jogador e atual apresentador da Band, Neto, elogiou o ídolo rubro-negro e o comparou com um grande nome do futebol mundial.

Publicidade

"Olha esse gol aí. O Haaland faz tudo com o pé esquerdo, rouba a bola, e dá, ó, cinco toques na bola, com velocidade. Parece com o Gabigol. Não querendo compará-los, mas são do mesmo nível, só o Tite que não vê isso", afirmou.



Jogador do Borussia Dortmund, Erling Haaland fez dois gols e deu três assistências na estreia do seu clube no Campeonato Alemão. O atleta vem aparecendo na lista de possíveis reforços de grandes clubes da Europa.