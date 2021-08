Renata Fan - Divulgação

Renata FanDivulgação

Publicado 14/08/2021 14:30

Rio - A apresentadora da Band, Renata Fan, afirmou que acredita que pelo segundo ano consecutivo a Libertadores terá uma final brasileira. No ano passado, a competição sul-americana acabou sendo decidida por Santos e Palmeiras, no Maracanã.

Publicidade

"Minha aposta é que Flamengo e Galo decidem a Libertadores. Falei este palpite antes mesmo dos jogos de ontem (quarta). O Flamengo já se garantiu na semi, mas é claro que o River pode surpreender o Galo na volta e inclusive joga melhor fora de casa muitas vezes", afirmou.



O Flamengo encaminhou sua classificação para a semifinal da competição, ao golear o Olimpia, no Paraguai, por 4 a 1. O Atlético-MG bateu o River Plate, na Argentina, por 1 a 0 no jogo de ida. Caso avancem para as semifinais, as duas equipes vão ter que deixar seus possíveis rivais para trás para chegarem na decisão.