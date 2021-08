Rodrigo Caio - Alexandre Vidal/Flamengo

Rodrigo CaioAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 14/08/2021 10:56

Rio - Peça fundamental do Flamengo, Rodrigo Caio vai ter que esperar mais umas semanas para retornar ao gramado. O Rubro-Negro adota uma postura de paciência e planejamento para ter o zagueiro de forma definitiva. O departamento médico do clube só vai avaliar o retorno do defensor a partir de setembro.

O joelho de Rodrigo Caio se tornou um problema recorrente desde a reta final do Brasileirão 2020. O zagueiro tem tido dificuldades de emendar uma sequência de jogos, por isso a decisão de trabalhar para que ter uma cura que possa ser definitiva.

Publicidade

Internamente, não há pressa para ter o jogador de volta. Rodrigo Caio inclusive passou por um procedimento que corrigiu o problema e teve uma análise mais profunda, usando exames de última geração.

Para efeito de comparação, em 2019, Rodrigo Caio participu de 60 jogos. Já em 2020, foram 32 partidas com a camisa do Flamengo, e apenas 16 jogos em 2021. A última vez em que jogou, foi a quase três semanas, no 5 x 1 sobre o São Paulo, no Maracanã.