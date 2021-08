Léo Pereira - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 13/08/2021 17:30

Rio - Titular nas últimas partidas do Flamengo, o zagueiro Léo Pereira pode estar de saída do clube carioca. De acordo com informações do portal francês "Foot Mercato", o Bordeaux tem interesse em contar com o defensor de 25 anos.

Segundo o site, o clube francês já buscou informações sobre o atleta, que chegou ao Flamengo no ano passado. O departamento de futebol do Flamengo aguarda a chegada de uma proposta oficial pelo zagueiro, o que ainda não aconteceu.



Léo Pereira foi contratado com status de titular no começo do ano passado, após se destacar no Athletico-PR. Porém, pelo Flamengo, o zagueiro jamais repetiu as boas atuações que teve pelo clube paranaense. O Rubro-Negro pagou R$ 30,4 milhões pelo zagueiro, que assinou contrato até 2024.