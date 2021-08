CBF definiu os próximos confrontos da Copa do Brasil - Foto: Divulgação/CBF

CBF definiu os próximos confrontos da Copa do Brasil

Publicado 12/08/2021 20:20

Rio - A CBF definiu nesta quinta-feira as datas e horários dos jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Flamengo iniciará seu duelo contra o Grêmio no próximo dia 25, às 21h30, em Porto Alegre. Já o Fluminense entra em campo no dia seguinte contra o Atlético-MG, no Maracanã, no mesmo horário.

Completam os duelos Athletico-PR x Santos, na Vila Belmiro, às 19h15, e São Paulo x Fortaleza, no Morumbi, às 21h30. Ambos os confrontos serão no dia 25, a exemplo do Flamengo.

A entidade ainda não definiu as datas e horários das partidas de volta. A tendência é que a decisão seja tomada nas próxima semanas.