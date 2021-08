Canoísta Isaquias Queiroz foi arrasador e conquistou ouro nos C1 1000m - Miriam Jeske/COB

Publicado 12/08/2021 19:54

Rio - Após conquistar o ouro no C1 1000m nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Isaquias Queiroz decidiu afirmar que é "o cara" da canoagem brasileira, apesar de já ter conquistado duas medalhas de prata e uma de bronze nas Olimpíadas do Rio, em 2016. Em entrevista coletiva no CT Time Brasil, o atleta comentou sobre a experiência no torneio.

"Hoje eu posso falar que eu sou o cara da canoagem do Brasil. Porque eu precisava mostrar que não foi sorte, que foi trabalho de quem veio se dedicando após 2016. Podiam falar 'você é um dos maiores atletas do Brasil, já escreveu seu nome na história", e eu falava que só ia me reconhecer como um dos maiores atletas do país quando encerrasse minha carreira. Mas acredito agora que esses Jogos acabaram afirmando o quanto eu tenho de talento, o quanto eu trabalho, o quanto me dedico. O quanto tenho vontade de representar as cores do meu país, o quanto amo subir no pódio. Eu queria ir pra lá e mostrar que sou esse cara de verdade que todo mundo conhecia, guerreiro, trabalhador, que não tem medo do adversário", disse medalhista olímpico durante entrevista coletiva no CT Time Brasil, no Rio de Janeiro.

Isaquias Queiroz aproveitou para falar sobre a saúde mental, um tema que foi bastante debatido durante os Jogos Olímpicos de Tóquio. Além disso, comentou que sentiu receio quando acompanhou as reportagens, apesar de dizer que é bastante confiante.

"E saiu tanta coisa na mídia que fiquei meio preocupado, de problema psicológico, essas coisas, que até me afetou. Pensei: 'será que isso existe mesmo, é verdade?'. Só que eu vi que eu treinei e que era capaz de fazer aquilo. Eu sabia o quanto eu estava andando, o cronômetro não estava mentindo. E a gente mostrou para todo mundo que eu estava um nível acima dos meus adversários", disse Isaquias Queiroz.