Publicado 13/08/2021 17:30 | Atualizado 13/08/2021 18:07

Rio - O programa "Esporte Espetacular", da Globo, exibirá neste domingo (15) uma conversa exclusiva com o técnico Renato Gaúcho, do Flamengo. Completando um mês no comando do rubro-negro carioca, Renato fez um balanço do que aconteceu até aqui. O repórter Richard Souza irá conduzir a entrevista com o treinador.

Renato avaliou os bons resultados e relembrou o seu melhor momento como jogador do clube, em 1987: “Hoje temos o quarteto com Éverton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel. Naquela época era um trio fantástico: Zico, Bebeto e Renato”.

Desde que assumiu o comando do Flamengo, Renato conseguiu oito vitórias em nove jogos disputados. A transformação em um "ataque avassalador" não é por acaso. Até então são 24 gols marcados em suas vitórias, dando uma média de três por jogo, já que o clube da Gávea só não balançou as redes na derrota por 4 a 0 para o Internacional.

Com Renato, o Flamengo conseguiu uma arrancada para entrar no G4 do Brasileirão, vaga garantida nas quartas de final da Copa do Brasil e está com um pé nas semifinais da Libertadores, após aplicar o placar de 4 a 1 sobre o Olímpia, fora de casa.