Bruno Viana - Alexandre Vidal / Flamengo

Bruno VianaAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 14/08/2021 16:01

Rio - O Flamengo acaba de ganhar mais um reforço para a partida de domingo contra o Sport, às 16h, em Volta Redonda. Bruno Viana, que havia testado positivo para Covid-19 no início da semana, realizou novos exames durante a semana e todos apresentaram negativo, portanto, o zagueiro voltou ao elenco.

De acordo com Dr. Márcio Tannure, Chefe do Departamento Médico do Flamengo, o defensor estava com um diagnóstico de falso positivo e não tem o vírus em seu corpo. Com isso, Bruno Viana já foi relacionado para a partida de domingo.

Publicidade