Andreas Pereira - Reprodução/Getty Images

Andreas PereiraReprodução/Getty Images

Publicado 18/08/2021 19:31 | Atualizado 18/08/2021 19:33

Rio - O Flamengo ainda não anunciou oficialmente a contratação de Andreas Pereira, mas já trabalha com uma provável data para a estreia do meia. A expectativa é que ele esteja à disposição de Renato Gaúcho já na próxima quarta-feira, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela Copa do Brasil. A informação foi dada inicialmente pelo “GE”.

Andreas é aguardado no Rio na próxima sexta-feira. Como o jogador realizou pré-temporada normalmente no Manchester United, o Flamengo acredita que não terá problemas para lança-lo em breve.

Publicidade

Sem nunca ter atuado no Brasil, Andreas chega ao Flamengo emprestado pelo United por uma temporada. Além do meia, o Flamengo também acertou com Kenedy, do Chelsea.