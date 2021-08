Jorge Jesus - Alexandre Vidal/Flamengo

Jorge JesusAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 18/08/2021 19:16

Rio - Pouco mais de um ano após deixar o Flamengo e retornar ao Benfica, Jorge Jesus segue sendo uma saudade para torcedores rubro-negros. E de acordo com entrevista à "TNT Sports" a recíproca é verdadeira. De acordo com o Mister, ele continua torcendo pelo clube carioca, mesmo estando em Portugal.

"Sempre torcendo pelo Flamengo. O Benfica é como o Flamengo, é uma nação, é um clube que em Portugal tem majoritariamente os torcedores e há uma semelhança parecida até na cor, que é vermelho", afirmou.



O treinador afirmou que continua assistindo jogos do clube carioca e também acompanha bastante o Brasileirão e também a Libertadores.

"É claro que dá (tempo de assistir o Flamengo). Eu sempre fui um apaixonado pelo futebol brasileiro e mantenho o mesmo interesse. Vejo todos os jogos do campeonato, não só do Flamengo, mas de todas as equipes e vejo a Libertadores", disse.