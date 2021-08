Libertadores - .

Publicado 17/08/2021 16:13

Rio - Empolgado com os seis jogos de invencibilidade do São Paulo, o ex-jogador Cicinho polemizou no 'Arena SBT' da última segunda-feira (16). Analisando o confronto decisivo diante do Palmeiras, o comentarista apostou em resultados positivos do tricolor na Libertadores. Primeiro, cravou o avanço da equipe de Crespo sobre os comandados de Abel Ferreira. Em seguida, adiantou um possível encontro com o Flamengo na final da competição.

"O Palmeiras tem um estilo de jogo, mas quando joga contra o São Paulo parece que muda completamente. Eles sentam na zaga e sempre esperam o São Paulo", começou Cicinho.

Em seguida, antes de completar a análise, é interrompido por Emerson Sheik, que afirma ver o tricolor mais próximo da vaga do que o Palmeiras. 'O São Paulo vai classificar, isso não é dúvida', completa o ex-lateral do São Paulo e Real Madrid.

Por fim, em tom bem-humorado, Cicinho aposta no título tricolor sobre o Flamengo.

"Já vão fazendo um trono maior pra mim, porque se o São Paulo for tetra da Libertadores vocês vão ter que me engolir. E vai ser fácil, em cima do Flamengo".

O São Paulo enfrenta o Palmeiras, nesta terça-feira, às 21h30, no Allianz Parque, buscando a classificação para a semifinal da Taça Libertadores. Além da vaga para a próxima fase, o Tricolor busca ainda fazer caixa e seguir com o ambiente positivo no clube, que vem se recuperando no Campeonato Brasileiro.