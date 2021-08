Kennedy - Reprodução

Publicado 16/08/2021 10:31

Londres - O Flamengo terá de esperar mais um pouco para poder contar com o atacante Kenedy, do Chelsea. Após acertar os últimos detalhes da contratação por empréstimo, o rubro-negro irá aguardas mais alguns dias para poder contar com o atacante. A reportagem apurou que o jogador testou positivo para Covid-19 nesta segunda-feira e irá cumprir quarentena em Londres, na Inglaterra, antes de embarcar rumo ao Rio de Janeiro para assinar seu vínculo.

A testagem realizada ainda no último domingo, como divulgou a equipe do Jornal O Dia, foi a quarta feita por Kenedy. Os três primeiros testes deram positivo, negativo e inconclusivo, respectivamente. O veredito veio na manhã desta segunda-feira, quando o clube da Gávea foi prontamente avisado sobre o atraso na apresentação do atacante.

A diretoria rubro-negra aguarda o atacante do Chelsea para assinar contrato de empréstimo de um ano, mas sonhava em poder contar com o jogador já nas quartas de final da Copa do Brasil, dia 25, contra o Grêmio.

De acordo com pessoas envolvidas na negociação, Kenedy está bem e sente apenas leves sintomas.