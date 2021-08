Willian Arão, volante do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 16/08/2021 10:08 | Atualizado 16/08/2021 11:32

Rio - Neste domingo (15), em Volta Redonda, o Flamengo bateu o Sport por 2 a 0 em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além da vitória importante na caça aos líderes da competição, a partida foi especial para o volante Willian Arão. O camisa 5 igualou a marca de Ronaldo Angelim e se tornou o quinto jogador com mais atuações pelo rubro-negro no Brasileirão.

Assim como o autor do gol do título brasileiro de 2009, Arão alcançou a marca de 171 jogos vestindo a camisa do Flamengo em partidas de Campeonato Brasileiro. Com isso, os dois dividem a quinta posição no ranking, mas Arão ainda busca subir e ultrapassar o ídolo Adílio, que tem dez jogos a mais.

CONFIRA O TOP 5:

1º Léo Moura — 314 jogos

2º Maestro Júnior — 265 jogos

3º Zico — 249 jogos

4º Adílio — 181 jogos

5º Angelim e Willian Arão — 171 jogos

Apesar de almejar ultrapassar Adílio o quanto antes, o volante do Fla terá dias a menos para tal. No próximo confronto do clube da Gávea pelo Brasileirão, contra o Ceará, Arão não estará à disposição de Renato Gaúcho por conta da suspensão aplicada pelo terceiro cartão amarelo.