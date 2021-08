Gabigol e Renato Gaúcho - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Gabigol e Renato GaúchoFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 15/08/2021 16:55

Rio - Com um grande início no comando do Flamengo, Renato Gaúcho vem sendo elogiado pelos torcedores e pela imprensa esportiva. Ao abordar a qualidade ofensiva do Rubro-Negro, o ex-jogador brincou e afirmou que se ainda jogasse seria titular da equipe e contou quem ficaria no banco para ele atuar.

"E é uma brincadeira que o Gabriel sempre pergunta, fala que esse ataque é muito bom, e ele me pergunta quase todos os dias, "você com esse ataque...". Eu falei "você iria ficar no banco, você iria sobrar porque eu gosto de jogar exatamente onde você joga, e com esse trio do teu lado fica fácil de jogar. Mesma coisa eu, você iria ficar no meu banco, eu iria jogar, e você iria se divertir também me vendo jogar, como eu me divirto te vendo jogar" (risos). Esse é o nosso ambiente, é muito bom", afirmou em entrevista ao Esporte Espetacular, da Rede Globo.



Renato Gaúcho ainda aproveitou para falar sobre Everton Ribeiro. O jogador vinha recebendo críticas de torcedores rubro-negros, devido ao momento complicado. O técnico fez muitos elogios ao meia, que novamente foi convocado por Tite.

"Qualquer treinador gostaria de ter esse quarteto. Lembro que antes de eu chegar ao Flamengo, o Everton Ribeiro estava recebendo algumas críticas. Aí os meus amigos da praia que são flamenguistas falavam: "Pô Renato, se um dia você for para o Flamengo, você vai tirar o Everton, né?". Eu falei "de maneira alguma". O Everton não vem jogando tudo aquilo que jogava há um ano, alguns meses atrás, mas o Everton é o Everton, daqui a pouco recupera todo o futebol dele, ele é acima da média, tanto é que hoje é jogador de seleção brasileira", disse.