Renato GaúchoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 15/08/2021 08:00

Rio - O Flamengo quer virar a chave e provar que a goleada sofrida diante do Internacional, por 4 a 0, no último domingo, faz parte do passado. Com o Maracanã fechado para tentar recuperar seu gramado, o Rubro-Negro receberá o Sport no Raulino de Oliveira, neste domingo, às 16 horas.

Uma vitória será fundamental para o Flamengo. Caso os resultados sejam favoráveis, o time de Renato Gaúcho poderá terminar a rodada a um ponto do G-4 e com dois jogos a menos. Atualmente, a equipe está na 5ª posição, com 24 pontos.

A partida, porém, não será fácil. O Flamengo não poderá contar com o artilheiro Gabigol. O camisa 9 foi expulso contra o Internacional e cumprirá suspensão. Ele ainda corre o risco de pegar um gancho, já que levou o vermelho por aplaudir ironicamente a arbitragem e declarar na saída de campo que "o futebol brasileiro é uma várzea".

Sem Gabigol, a tendência é que Pedro inicie como titular. A presença do jogador, no entanto, ainda não é certeza, já que ele está voltando de lesão. Outra baixa importante será Rodrigo Caio, que segue fora. Léo Pereira e Gustavo Henrique devem formar a zaga novamente.