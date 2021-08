Pedro - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 15/08/2021 15:40

Rio - A torcida do Flamengo já sabe qual é a equipe que entrará em campo às 16h deste domingo, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, para o duelo diante do Sport, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em busca de se recuperar da goleada sofrida na semana passada, o time de Renato Gaúcho, que não terá Gabigol e Diego, suspensos, em meio a oito desfalques, contará com Bruno Henrique e Pedro como principais trunfos ofensivos.