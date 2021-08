Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 15/08/2021 13:31 | Atualizado 15/08/2021 13:32

Rio - A relação entre Gabigol e Renato Gaúcho vem chamando muita atenção nas primeiras semanas do trabalho do técnico no Flamengo. Em entrevista ao programa da Rede Globo "Esporte Espetacular", o comandante afirmou que vem conversando com o artilheiro e corrigindo alguns erros de postura que o ídolo rubro-negro tem.

"Tenho conversado bastante com o Gabriel, tenho corrigido ele em algumas coisas, trocado algumas ideias. Não vou falar porque é um papo meu e dele. Mas falo para ele que é um jogador de seleção brasileira, tem que dar o exemplo para o treinador da Seleção e principalmente para a garotada. Eu falo da responsabilidade dele, então ele precisa corrigir algumas coisas no campo para que possa subir ainda mais de produção, para continuar nos ajudando e continuar sendo convocado", disse.



Apesar disso, Renato Gaúcho afirmou que gosta bastante do perfil de Gabigol. Na opinião dele, o atacante tem traços em sua personalidade que estão em falta no momento atual do futebol.

"Por outro lado, eu gosto muito da personalidade dele, acho que o jogador tem que se impor sim, tem que falar. Então, ele se encaixaria na época em que eu jogava. Quando eu jogava tinha jogadores com uma personalidade muito forte. Hoje em dia é difícil você ver um jogador que nem o Gabriel, pela personalidade que ele tem, lógico que pelos gols também. Mas às vezes eu dou um puxão de orelha nele porque é necessário, e ele sabe que é para o bem dele, até por tudo que eu já passei e já vivi", disse.