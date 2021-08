Andreas Pereira - Divulgação

Andreas PereiraDivulgação

Publicado 15/08/2021 17:10

Rio - Ventilado como reforço do Flamengo, Andreas Pereira teria decidido jogar pelo clube carioca. De acordo com informações da "TNT Sports", o meia, de 25 anos, entende que um acerto com o Rubro-Negro o aproximaria da seleção brasileira. O jogador é nascido na Bélgica, mas tem cidadania brasileira.

Publicidade

De acordo com a "TNT Sports", o Rubro-Negro fez uma oferta de empréstimo, com salários divididos, e entrou em contato com estafe do jogador para reforçar o interesse. A parte mais difícil é convencer o Manchester United, com quem o atleta tem contrato até o fim de 2023. O desejo do clube é uma negociação definitiva.



Andreas Pereira foi revelado pelo Manchester United. Ele foi emprestado para outros clubes europeus como: Granada, Valencia e Lazio. Na última temporada, o meia defendeu o clube italiano e atuou em 33 partidas, sendo cinco como titular.