Renato GaúchoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 15/08/2021 18:55

Rio - Em pouco tempo, Renato Gaúcho conseguiu fazer o Flamengo render de uma forma que Domènec Torrent e Rogério Ceni, os últimos dois técnicos da equipe carioca, não conseguiram. O treinador exaltou a qualidade do elenco rubro-negro e afirmou que a função do comandante é não complicar as coisas.

"Os méritos todos são dos jogadores do Flamengo. O grupo é muito bom, são jogadores a nível de seleção brasileira, inteligentes. O treinador não tem que complicar as coisas, digamos assim, tem que procurar fazer alguns ajustes como foi feito e deixar eles jogarem. E os resultados estão aí", afirmou em entrevista ao programa "Esporte Espetacular", da Rede Globo.



Além disso, Renato Gaúcho afirmou que tinha conhecimento das características do elenco rubro-negro e que isso acabou sendo um facilitador para ele no comando do clube carioca.



"Conhecia bem os jogadores, suas características, isso me ajudou bastante. É importante todo tipo de treinamento para que eu possa conhecer ainda mais a parte tática juntamente do meu grupo. Um jogo a cada três dias realmente é um desgaste muito grande e a gente tem ficado muito tempo praticamente dentro de quatro paredes, trabalhando muito com o vídeo, justamente pela falta de tempo de trabalhar no campo", disse.