Flamengo superou o Sport em Volta RedondaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 15/08/2021 17:53 | Atualizado 15/08/2021 18:01

Rio - Em Volta Redonda, o Flamengo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Diante do Sport, a equipe comandada por Renato Gaúcho marcou no começo dos dois tempos e administrou o resultado positivo de 2 a 0 diante do clube pernambucano. Com a vitória, o Rubro-Negro permaneceu na quinta colocação do torneio com 27 pontos. Lembrando que o Flamengo tem dois jogos a menos que o Bragantino, quarto colocado, e que o líder Atlético-MG.

O Sport perdeu mais uma posição e agora está em 16º lugar, no limite para entrar na zona de rebaixamento, com 15 pontos. Na próxima rodada, o clube pernambucano enfrenta o São Paulo, na Ilha do Retiro, enquanto o Flamengo sai do Rio para encarar o Ceará, no Castelão.

O Flamengo começou o jogo pressionando o Sport e abriu o placar logo aos dez minutos. Arrascaeta recebeu na esquerda e cruzou na medida para Bruno Henrique cabecear para o fundo das redes do clube pernambucano. O atacante chegou aos oito gols no Campeonato Brasileiro e é o artilheiro da competição.



Aos 18 minutos, o Rubro-Negro chegou ao segundo gol. Isla iniciou jogada e João Gomes marcou. No entanto, o lance acabou sendo invalidado pela arbitragem. O VAR confirmou a irregularidade no lance e a vantagem dos carioca continuou em apenas um gol.

A partida continuou com o Flamengo dominando, porém, sem conseguir criar grandes chances. Já nos acréscimos do primeiro tempo, Thiago Neves cobrou falta e Pedro tocou para trás, Diego Alves fez grande defesa e salvou o clube carioca.

O segundo tempo começou da melhor maneira possível para o Flamengo. Com menos de um minuto, o clube carioca ampliou. Arrascaeta serviu Isla que cruzou, Everton Ribeiro finalizou, a bola desviou em Ronaldo Henrique e tirou qualquer chance de defesa de Maílson.

Com uma desvantagem mais larga, o Sport passou a tentar ser mais agressivo no jogo e assustou os rubro-negros aos 11 minutos. Ex-jogador do Botafogo, José Wellison arriscou de fora da área, Diego Alves tocou nela, mas a bola acabou explodindo no travessão rubro-negro.

Porém, com o tempo, o ímpeto do Sport foi retido. Em mais uma boa atuação defensiva, Léo Pereira e Gustavo Henrique se mostraram seguros e deram prova de que estão evoluindo no comando de Renato Gaúcho no Flamengo. Sem muita dificuldade e também se se esforçar para buscar mais gols, o Rubro-Negro administrou o resultado positivo e saiu de Volta Redonda com os três pontos.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 0 SPORT



Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Cartões amarelos: Ronaldo Henrique (SPO); Bruno Henrique, Matheuzinho, Willian Arão (FLA)

Cartões vermelhos: -

Gols: Bruno Henrique, aos 10 minutos do primeiro tempo (FLA); Everton Ribeiro, a 1 minuto do segundo tempo (FLA)





FLAMENGO: Diego Alves; Isla (Matheuzinho), Bruno Viana , Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes (Max), Willian Arão, Everton Ribeiro (Michael) e Arrascaeta (Vitinho); Bruno Henrique (Lázaro) e Pedro. Técnico: Renato Gaúcho.



SPORT: Maílson; Hayner, Marcão, Sabino e Chico (Sander); Zé Welison (Thiago Lopes), Ronaldo Henrique, Paulinho Moccelin, Thiago Neves (Hernanes); Gustavo (Everton Felipe) e Mikael (Tréllez). Técnico: Umberto Louzer