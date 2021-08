Kenedy em ação pelo Granada - Divulgação

O Flamengo acertou a contratação de Kenedy por empréstimo de 12 meses junto ao Chelsea, e o atacante é esperado nesta semana para se apresentar ao novo clube e iniciar os trabalhos. A opção de compra ao término do vínculo está avaliada em 10 milhões de euros.

O interesse do Flamengo em Kenedy começou ainda em maio, quando o atacante, que estava no Brasil, chegou a almoçar com Marcos Braz. Desde então, a diretoria tenta a chegada do jogador, que, em um primeiro momento, não queria retornar ao futebol brasileiro. Porém, depois de muitas conversas com os seus representantes e a cúpula rubro-negra, o jogador entendeu que a ida por empréstimo ao time carioca poderia ser um bom caminho em sua carreira.

Após o aval de Kenedy, o Flamengo partiu para a segunda etapa: convencer o Chelsea a liberar o atacante por empréstimo. O time inglês, nas primeiras conversas, deixou claro que a prioridade era negociar o jogador, que não está nos planos da comissão técnica, de forma definitiva. Ou seja, uma venda.

O Rubro-Negro, com paciência e com a ajuda de Giuliano Bertolucci, um dos principais empresários do mundo da bola e quem conversava diretamente com o Chelsea, ia aos poucos convencendo a equipe inglesa. Bruno Spindel e Marcos Braz chegaram a viajar para a Europa, mas não conseguiram desembarcar na Inglaterra, por conta das restrições pela Covid-19.

Nesta semana, depois do Chelsea sacramentar a contratação do centroavante Lukaku junto à Inter de Milão, as conversas voltaram a esquentar e, nas últimas horas, o Flamengo recebeu a informação, através de Giuliano Bertolucci, que o time inglês topou ceder Kenedy por empréstimo. O Rubro-Negro, entretanto, irá assumir o salário do atleta de forma integral durante o vínculo de 12 meses.

Kenedy chegou ao Chelsea na temporada 2015/2016, quando foi contratado junto ao Fluminense por 10 milhões de dólares, cerca de R$ 31 milhões na ocasião. Mas desde que chegou aos Blues, o atacante não se firmou e rodou por alguns clubes por empréstimo: Watford, Newscastle, Getafe e, por último, Granada, time espanhol que defendeu na última temporada.

Pelo Granada, Kenedy disputou 44 partidas e marcou oito gols, sendo um dos principais jogadores da equipe espanhola, que tentou um novo empréstimo do atacante, mas o Chelsea não aceitou. O vínculo dele com a equipe inglesa vai até junho de 2024.