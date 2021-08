Pedro - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 13/08/2021 20:40

O Flamengo está perto de confirmar um reforço caseiro para o duelo com o Sport neste domingo, em Volta Redonda, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Pedro, desfalque na quarta contra o Olimpia, por conta de uma entorse no tornozelo, treinou normalmente nesta sexta-feira e deve ficar à disposição da comissão técnica.

Pedro participou da atividade com os demais companheiros normalmente, em um coletivo, e não sentiu dores. A confirmação sai na atividade deste sábado, a última antes do jogo contra o Sport. Como Gabigol está suspenso e Rodrigo foi vendido ao Fulham (embarcou nesta sexta-feira), o camisa 21 será o titular.

Por outro lado, Rodrigo Caio, que passou por uma intervenção no joelho durante o processo de reequilíbrio muscular, está descartado e é dúvida para a partida de quarta, diante do Olimpia. O zagueiro sofre com problemas físicos na temporada 2021 e atuou em apenas 16 partidas pelo Flamengo.

Piris da Motta, se recuperando de contusão no tendão de aquiles, fez trabalhos individualizados na beira do gramado e também não retorna neste domingo. A posição do paraguaio, inclusive, está necessitando de peças. Diego, suspenso, e Thiago Maia, com covid, estão fora do duelo. A dupla de volantes será Arão e João Gomes.