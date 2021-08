Marco Silva, técnico do Fulham, foi quem pediu a contratação de Rodrigo Muniz - Dave Thompson

Publicado 10/08/2021 20:07

O Flamengo e o Fulham estão nos "detalhes finais" para anunciar o fim da operação por Rodrigo Muniz. O time inglês fez grande esforço, sobretudo financeiro, para conseguir a contratação do atacante: 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões, para ter 75% dos direitos econômicos do atleta. A diretoria da equipe de Londres fez de tudo para ter o jovem a pedido do técnico Marco Silva, português que monitora o jogador há bastante tempo.

Marco Silva, em contato rápido com o Jornal O Dia, através de aplicativo de conversa, confirmou que tem conversado com Rodrigo Muniz, que tem o jogador do Flamengo no radar e que o conhece bem. A chegada do atacante ao time foi um pedido do português ao CEO do clube, Alistair Mackintosh.

O projeto que Marco Silva tem para Rodrigo Muniz é algo parecido ao que ele fez com Richarlison, atacante da seleção brasileira e campeão olímpico em Tóquio. O português foi quem pediu a contratação dele no Watford, clube inglês que tirou o atleta do Fluminense.

Marco Silva também levou Richarlison para o Everton, outro clube inglês e o que o atacante defende atualmente. O português acredita que Rodrigo Muniz tem características e estilo de jogo que o credenciam a seguir o mesmo caminho no futebol inglês e fazer sucesso na Europa.

Com apenas 20 anos, Rodrigo Muniz irá assinar contrato com o Fulham válido por cinco temporadas. Antes, ele precisa realizar os exames. Os testes físicos serão iniciados no Brasil e finalizados em Londres, cidade que o Fulham fica localizado.

Como está com a venda encaminhada, Rodrigo Muniz sequer treina no campo e tem feito trabalhos internos no Ninho do Urubu. O Fulham solicitou que o atacante não disputasse mais partidas pelo Flamengo para não correr risco de lesão.