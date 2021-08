Coluna do Venê

Após consultoria ao COI nas Olimpíadas, VP de Finanças do Flamengo vai à Europa para avançar no projeto de ter 'clube filial' no exterior

Rodrigo Tostes está há 14 dias no Japão e desembarcará em Portugal na segunda-feira para se reunir com investidores e times interessados em fechar parceria com o Rubro-Negro

Publicado 07/08/2021 14:56 | Atualizado há 5 dias