Lucas Barros - VITOR SILVA/BOTAFOGO

Lucas Barros VITOR SILVA/BOTAFOGO

Publicado 15/08/2021 13:46 | Atualizado 15/08/2021 13:53

Rio - Revelado na base do Botafogo e com poucas chances no profissional, o lateral esquerdo Lucas Barros está de saída e vai para ao futebol português. O jogador de apenas 21 anos vai realizar exames neste domingo para assinar contrato com o Sporting Covilhã, da Série B lusitana.

Lucas Barros vai fechar por duas temporadas com o seu novo clube. Nas negociações, o Botafogo exigiu manter 20% dos direitos do jogador. Na atual temporada, o jovem atuou em apenas duas partidas pelo clube de General Severiano.

Publicidade

Revelado nas categorias de base alvinegra, Lucas Barros se profissionalizou no ano passado. Ao todo, ele atuou em 16 jogos com a camisa do Botafogo e não fez nenhum gol.