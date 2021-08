Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Renato GaúchoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 16/08/2021 12:30

"Conheço o futebol dos dois, obviamente. Mas, eu como treinador, só comento quando ele assina contrato com o clube. Já vi muita coisa no futebol, de muita gente falar do jogador contratado, chega na hora e o jogador não está contratado e a gente fica ‘pagando mico’. Então, quem deve falar mais sobre isso é a diretoria. Lógico que converso bastante com o presidente, com o Braz, com o Bruno, mas só me manifesto no momento que ele assina contrato com o clube", ressaltou o treinador.

Publicidade

Ainda sem os reforços, Renato Gaúcho prepara o Flamengo para encarar o Olimpia, na próxima quarta. A partida de volta das quartas de final da Libertadores será no Estádio Mané Garrincha, às 19h15. Vale ressaltar que no primeiro jogo, o Rubro-Negro levou a melhor por 4 x 1.