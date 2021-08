Rodrigo Ely - Divulgação/Alavés

Rodrigo ElyDivulgação/Alavés

Publicado 16/08/2021 12:47 | Atualizado 16/08/2021 12:58

Rio - O Flamengo segue atento ao mercado e buscando novos reforços. Após fechar com Kenedy, e encaminhar a vinda de Andreas Pereira, agora o Rubro-Negro está atrás de um novo zagueiro e já tem nome definido: Rodrigo Ely, que estava no Alavés, da Espanha, e está livre no mercado desde o fim do mês passado.

Sem clube, o jogador ainda está na Espanha e aguarda novos contatos. De acordo com a apuração da reportagem, as conversas entre Flamengo e jogador já foram iniciadas e o zagueiro de 27 anos tem o desejo de voltar ao Brasil.

Publicidade

Natural de Lajeado, no Rio Grande do Sul, o zagueiro saiu do Brasil ainda cedo, com 17 anos e foi rumo ao gigante italiano Milan. Ainda na base, Ely defendeu a seleção da Itália, mas acabou optando por vestir a camisa da amarelinha. A vinda para o Flamengo pode reaproximar o jogador da seleção brasileira.