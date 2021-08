Gustavo Henrique - Alexandre Vidal/Flamengo

Gustavo Henrique

Publicado 16/08/2021 14:06

Rio - O Flamengo informou na tarde desta segunda-feira que o zagueiro Gustavo Henrique testou positivo para Covid-19. O jogador já havia sido retirado da partida contra o Sport, no último domingo, após apresentar sintomas. Já é o segundo caso de reinfecção no elenco Rubro-Negro, além do defensor, o lateral Renê também teve a doença pela segunda vez.

Conforme publicado pelo Jornal O Dia, na última sexta-feira houve uma testagem em massa no elenco Rubro-Negro, tendo em vista que o meia Thiago Maia testou positivo após a viagem do time ao Paraguai, onde enfrentou o Olimpia na Libertadores.

Gustavo Henrique agora se junta a Renê e Thiago Maia, todos fora de combate por conta do Covid-19. Na última semana, outro zagueiro havia sido diagnosticado com a doença, foi o caso de Bruno Viana. Entretanto, em exames realizados posteriormente, ele voltou a testar negativo.