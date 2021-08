Flamengo fará seu segundo jogo pela Libertadores em Brasília - AFP

Publicado 17/08/2021 13:16

Brasília - Nesta quarta-feira (18), o Flamengo recebe o Olimpia-PAR, no Mané Garrincha, em Brasília, pelo segunda partida das quartas de final da Libertadores. Após vencer o primeiro jogo por 4 a 1, em Assunção, os comandados de Renato Gaúcho têm tudo para confirmar a vaga na semifinal sob o olhar do torcedor rubro-negro. Aproximadamente 10 mil ingressos foram vendidos para o duelo deste meio de semana. A informação é do portal "UOL".

Será o segundo encontro do Flamengo com seu torcedor nesta temporada. Na fase oitavas de final, contra o Defensa y Justicia, um pouco mais de cinco mil rubro-negros se espalharam pelas arquibancadas do Mané Garrincha e acompanharam uma bela classificação com o placar de 4 a 1 aplicado contra os argentinos. Agora, quase um mês depois, o número de torcedores será praticamente dobrado.

Vale lembrar que, ainda controlando o avanço da pandemia da Covid-19, o público presente precisa comprovar a imunização completa com as duas doses (ou dose única) da vacina ou o teste PCR negativo para o novo coronavírus.

Flamengo e Olimpia-PAR se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 19h15 (horário de Brasília), e o clube da Gávea chega com a classificação praticamente assegurada, podendo perder até por 3 a 0.