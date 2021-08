Andreas Pereira - Reprodução/Getty Images

Rio - Andreas Pereira é o novo reforço do Flamengo. O Manchester United aceitou as condições e vai emprestar o jogador ao Rubro-Negro. A troca de documentação entre os clubes já começou e o contrato com o meia será de 12 meses e vai até a metade do ano que vem.

A opção de compra de Andreas Pereira no Flamengo, ao término do empréstimo, será de um pouco mais de 15 milhões de euros. Manchester United irá pagar uma parte do salário do meia.

Andreas será o segundo reforço encaminhado pelo clube carioca, que nesta semana fechou contrato com o atacante Kenedy. Após anunciar as contratações, o Flamengo terá que correr contra o tempo para regularizar os jogadores para a semifinal da Copa do Brasil. O prazo acaba em 24 de agosto.

O meia de 25 anos tem pais brasileiros, mas nasceu na Bélgica, e nunca atuou em clubes brasileiros. Começou a carreira na base do PSV, da Holanda, aos noves anos e foi contratado pelo Manchester United aos 15. No time inglês, Andreas estreou profissionalmente em 2014 e rodou por empréstimo em outros clubes da Europa, como Granada, Valencia e Lazio.

Com 75 partidas pelo United, Andreas marcou quatro gols e deu cinco assistências. O retorno ao Brasil pode aproximar o jogador da seleção brasileira novamente - ele já foi convocado em 2018 por Tite.