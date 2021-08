O Flamengo goleou o Olimpia por 4 a 1 na primeira partida - AFP

O Flamengo goleou o Olimpia por 4 a 1 na primeira partida AFP

Publicado 17/08/2021 17:06 | Atualizado 17/08/2021 17:08

Rio - A Conmebol abriu processo disciplinar contra o Flamengo por conta de três "apelidos não autorizados" nas camisas de Gabi, Vitinho e Matheuzinho durante a partida contra o Olímpia, em Assunção, que o time venceu por 4 a 1. Segundo o documento, o delegado da partida Selim Doumet (EQU) percebeu a inconformidade durante a checagem da equipe visitante. A Conmebol dá ao departamento jurídico do Flamengo até quinta-feira para apresentar a defesa.

No mais, o documento da Conmebol ainda informa que o delegado do jogo relatou que um membro da comissão entrou em campo logo após o sorteio entre os capitães para 'dar hidratação e atenção aos jogadores", o que também vai contra as regras expostas no Manual de Clubes da Libertadores 2021.

Publicidade

ENTIDADE SE CORRIGE E LIBERA DR. TANNURE

Após o jogo de ida contra o Olímpia, em Assunção, a Conmebol publicou documento informando a expulsão do Dr. Márcio Tannure, médico do Flamengo. O clube comunicou o erro à entidade, afirmando que quem havia sido expulso era o fisioterapeuta Márcio Puglia.

Publicidade

A Conmebol corrigiu a informação e o chefe do DM do Flamengo está "liberado" para o próximo jogo contra o Olímpia, quarta-feira, em Brasília. O fisioterapeuta Márcio Puglia, por sua vez, não poderá trabalhar na partida.