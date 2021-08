Caio Ribeiro - Reprodução

Publicado 17/08/2021 19:21

Rio - Nesta terça-feira (17), durante o programa "Tá na Área", do SporTV, o comentarista Caio Ribeiro comenta sobre mal desempenho do atacante Pedro e diz que o jogador precisa "virar a chave" das Olimpíadas.

"Acho que a 'não ida' para as Olimpíadas está diretamente ligada à queda de rendimento dele, mas acho que já passou da hora do Pedro virar a chavinha. Está na hora dele esquecer o que aconteceu e focar no Flamengo, porque qualidade ele tem de sobra", disse Caio Ribeiro durante o Tá na Área.

Antes das Olimpíadas, o atacante afirmou que tinha o desejo de participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio. No entanto, o Flamengo não aceitou liberar o atleta por conta da sequência da temporada e para evitar mais um desfalque.

O apresentador Igor Rodrigues comenta que Pedro não marca gols há seis jogos, mesmo que tenha atuado apenas em 252 minutos, o que significa menos de um tempo por jogo. Com o retorno das boas atuações de Bruno Henrique, o centroavante acabou perdendo mais ainda o destaque no Rubro-Negro, quando o Gabigol estava na seleção brasileira.