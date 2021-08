O único acordo já selado foi o empréstimo do atacante Kenedy, que estava no Chelsea. O Rubro-negro vai desembolsar cerca de 3 milhões de reais, com opção de compra ao final do contrato por 61 milhões de reais. Porém, a chegada do atleta ao clube teve que ser adiada por conta da Covid-19. - Reprodução/Chelsea

O único acordo já selado foi o empréstimo do atacante Kenedy, que estava no Chelsea. O Rubro-negro vai desembolsar cerca de 3 milhões de reais, com opção de compra ao final do contrato por 61 milhões de reais. Porém, a chegada do atleta ao clube teve que ser adiada por conta da Covid-19.Reprodução/Chelsea

Publicado 18/08/2021 17:52

Rio - Anunciado pelo Flamengo nesta quarta-feira, o atacante Kenedy falou pela primeira vez como jogador do clube. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o novo reforço se disse ansioso para vestir a camisa rubro-negra.

"Fala nação, estou chegando. Não vejo a hora de vestir o manto e encontrar todos vocês, estamos juntos. Faz o Kenedy", declarou o atacante.

Kenedy chega ao Flamengo emprestado pelo Chelsea pelo período de um ano. O Rubro-Negro poderá exercer a opção de compra após o fim do contrato por 10 milhões de euros, descontando o que foi pago pelo empréstimo.