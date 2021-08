Mauro Cezar Pereira - Reprodução

Rio - Após a eliminação do São Paulo na Libertadores, o atacante Pablo recebeu muitas críticas pela atuação na partida contra o Palmeiras e principalmente por um gol perdido, quando o jogo estava 1 a 0 para o Verdão. Em seu perfil no Twitter, o jornalista Mauro Cezar Pereira relembrou que o Flamengo tentou a contratação do jogador em 2019.

"Quero lembrar aos torcedores do Flamengo que antes de Bruno Henrique e Gabigol, a atual gestão tentou, junto ao Athletico, contratar Pablo, hoje o camisa 9 do São Paulo. Foram os mesmos que antes de Jorge Jesus acreditaram em Abel Braga", afirmou o jornalista.



O Flamengo e o São Paulo disputaram a contratação do atacante, então jogador do Athletico-PR. Após o Tricolor vencer o duelo, o Rubro-Negro acabou buscando Gabigol, que se tornou referência e um dos maiores ídolos da história do clube carioca.