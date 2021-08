Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 18/08/2021 20:20

Rio - O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, utilizou o seu perfil oficial no Twitter para ironizar as cobranças recebidas pela cúpula rubro-negra após a contratação do atacante Kenedy. O dirigente compartilhou o anuncio oficial do ex-jogador do Fluminense e ironizou escrevendo: "Turismo".

A publicação de Braz se refere as críticas que o dirigente do Flamengo, assim como Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do clube, receberam após viagem para a Europa em busca de reforços. Como inicialmente, o Rubro-Negro não havia anunciado nenhuma contratação, os dirigentes foram cobrados.



Após a ironiza, Braz comentou no Twitter sobre o novo reforço do Flamengo. "Tirando as brincadeiras, vamos em frente trabalhando e sempre tentando fazer o melhor . Críticas e cobranças sempre serão respeitadas e bem vindas", escreveu o vice de futebol.

Kenedy, de 25 anos, foi emprestado ao Flamengo por 12 meses. Revelado pelo Fluminense, o atacante pertence ao Chelsea e na negociação foi costurada uma opção compra ao término do vínculo que está avaliada em 10 milhões de euros. O interesse do Flamengo em Kenedy começou ainda em maio, quando o atacante, que estava no Brasil, chegou a almoçar com Marcos Braz.