Fotos mostram Porsche de ex-jogador do Flamengo destruído após acidente

Rio - Imagens que circulam nas redes sociais mostram a destruição no carro do atacante Paolo Guerrero, do Internacional, que se envolveu em um acidente na última quarta-feira, em Porto Alegre. O veículo, um Porsche Taycan elétrico, avaliado em mais de R$ 1 milhão, teve perda total.

Apesar de não ter sido o responsável pelo acidente, Guerrero se prontificou a prestar socorro aos ocupantes do outro veículo. Felizmente, não houve feridos.

A batida aconteceu após Guerrero deixar o CT do Internacional, onde treinou na manhã da última quarta. O atacante marcou um dos gols na vitória por 4 a 2 sobre o Fluminense, no último domingo.

