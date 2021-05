Guerrero se recupera de lesão no Internacional Ricardo Duarte/Internacional

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 12:01

A passagem de Guerrero pelo Internacional pode estar perto do fim. O empresário do jogador peruano, Vinícius Prates, pediu a rescisão de contrato, válido até o fim do ano. O motivo seria a insatisfação de Guerrero com o impasse na renovação do vínculo, segundo o site 'Ge'.

Aos 37 anos, o atacante pode assinar um pré-contrato a partir de junho, mas só poderia se transferir a partir de janeiro de 2022. Por isso, Guerrero e seu empresário tentam a rescisão agora, para que ele possa acertar com outro clube. Entretanto, a diretoria do Internacional nega ter recebido o pedido de rescisão.



Publicidade

Fora dos gramados devido a uma lesão no joelho direito, Guerrero voltou a jogar este ano após sete meses parado em função de uma cirurgia no mesmo local. O atacante chegou ao Internacional após deixar o Flamengo, em 2018, mas só jogou a partir de 2019, quando cumpriu suspensão por doping.