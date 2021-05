Martín Sarrafiore Reprodução

21/05/2021

Rio - O Vasco tem mais um reforço para a disputa da temporada. O Cruzmaltino anunciou de forma oficial a contratação do meia argentino Martín Sarrafiore. O jogador, de 23 anos, pertence ao Internacional, mas disputou a última temporada pelo Coritiba.

Revelado pelo Huracán, Sarrafiore chegou ao Internacional no começo de 2018. Ele fez parte da equipe sub-23 do Colorado e teve oportunidades no profissional em 2019. Na última temporada, o jogador argentino foi emprestado ao Coritiba e não teve muito destaque.



Neste ano, o jogador ainda não entrou em campo. O vínculo do jogador argentino com o Internacional vai até o dia 31 de dezembro de 2022.

