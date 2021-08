Técnico Luís Felipe Scolari, o Felipão, tenta tirar o Grêmio da zona de rebaixamento - Lucas Uebel/Gremio FBPA

Técnico Luís Felipe Scolari, o Felipão, tenta tirar o Grêmio da zona de rebaixamentoLucas Uebel/Gremio FBPA

Publicado 19/08/2021 17:33

Na zona de rebaixamento com 13 pontos e um jogo a menos, o Grêmio pretende priorizar o Campeonato Brasileiro e deixar a Copa do Brasil em segundo plano. Adversário do Flamengo nas quartas de final, o clube gaúcho projeta sair da degola em até sete jogos, segundo o técnico Luís Felipe Scolari, e, por isso, o mata-mata no meio 'atrapalha' os planos.

"Sou realista, não adianta inventar história. Temos que nos deparar com uma realidade de que vai levar uns seis ou sete jogos para sair. Única prioridade é o Brasileiro. Não deixamos de pensar na Copa do Brasil. Mas, neste momento, estamos numa situação bem, bem difícil. É pensar no jogo de sábado (contra o Bahia) e depois vamos ver como enfrentar o Flamengo na quarta-feira", afirmou o técnico.



Flamengo e Grêmio se enfrentam na quarta-feira, dia 25, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, em Porto Alegre. A volta será apenas em 15 de setembro, no Maracanã.