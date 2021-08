Caboclo é acusado de assédio - Divulgação

Caboclo é acusado de assédio Divulgação

Publicado 19/08/2021 16:41

Rio - Na próxima quarta-feira (25), o futuro do dirigente afastado da CBF, Rogério Caboclo, será decidido. Neste dia, foi marcada a reunião da Assembleia Geral em que a Comissão de Ética vai apresentar o término das investigações sobre a conduta de Caboclo. A informação é do portal "GE".

Neste dia, os 27 presidentes das federações irão decidir se concordam ou não com a sentença sugerida pela Comissão de Ética para o dirigente. Caboclo pode ser considerado inocente, caso a comissão entenda desta forma, ou pagar penas que variam de uma simples advertência até o banimento da estrutura de futebol.

Publicidade

A pena sugerida, de acordo com o estatuto, pela validade, deve ter a aceitação de pelo menos 21 presidentes, ou seja, 3/4 da Assembleia Geral.

Edital de convocação publicado no site da entidade:

Publicidade

"O Presidente da Confederação Brasileira de Futebol, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 39 e 45, do Estatuto, em atenção ao que consta do Ofício CEFB-PRES n°145/2021, datado de 18 de agosto de 2021, que lhe foi dirigido pelo Sr. Presidente da Comissão de Ética do Futebol Brasileiro, tem a honra de convidar as associações filiadas para nova Assembleia Geral Extraordinária, de natureza administrativa, que se realizará, na modalidade presencial, no dia 25 de agosto de 2021, em primeira convocação, às 15 horas, e em segunda convocação, às 16 horas, na sede da entidade, sita na Av. Luís Carlos Prestes, 130 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22775-055, a fim de tratar sobre a seguinte Ordem do Dia:



1) conhecer da decisão e confirmar ou não sanções eventualmente aplicadas pela Comissão de Ética do Futebol Brasileiro, no bojo da denúncia formulada contra o Presidente Rogério Langanke Caboclo, Processo PCEFB nº 501/2021, nos termos do disposto no Parágrafo único, do art. 22, do Código de Ética do Futebol Brasileiro, e no art. 8º, do Regulamento das Câmaras de Investigação e de Julgamento da CEFB.



2) deliberar sobre o encerramento do estado de permanência da Assembleia Geral Administrativa ocorrida em 3 de agosto de 2021.



A Assembleia Geral aqui convocada será realizada em sigilo, em respeito e consideração à matéria que será objeto de debate e deliberação."