Publicado 13/08/2021 18:20

A CBF anunciou nesta sexta-feira um reajuste no calendário do futebol brasileiro para não atrapalhar os clubes que têm jogadores convocados durante as datas FIFA de setembro. A entidade fez alterações para a próxima janela de confrontos internacionais, que não terá mais as partidas válidas pelas quartas de final e semifinais da Copa do Brasil. A reportagem apurou que o Flamengo foi o clube que brigou bastante por essa decisão nos bastidores.

A próxima data FIFA prevê três jogos pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo, com jogadores à disposição de suas respectivas Seleções entre os dias 30 de agosto a 9 de setembro. Com as mudanças anunciadas pela CBF, apenas a 19ª rodada do Brasileirão acontecerá neste período. Mas, a Diretoria de Competições da CBF irá adiar as partidas dos clubes que tiverem jogadores convocados para a seleção brasileira.

Data FIFA de setembro (30 de agosto a 9 de setembro)



- sem jogos da Copa Intelbras do Brasil



- será disputada apenas a 19ª rodada do Brasileirão Assaí, com adiamento dos jogos dos clubes tiverem jogadores convocados pela Seleção Brasileira



- as novas datas destas partidas serão anunciadas posteriormente



Com as mudanças no calendário, a Copa do Brasil ganhou novas datas para a sequência da competição, que são:

- Volta das quartas da final: 15 de setembro



- Ida das semifinais: 20 de outubro



- Volta das semifinais: 27 de outubro



- Ida da final: 8 de dezembro



- Volta da final: 12 de dezembro