Neo Química Arena - Divulgação Corinthians

Neo Química ArenaDivulgação Corinthians

Publicado 19/08/2021 15:50

Rio - O confronto entre Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias, marcado para o próximo dia 5, na Neo Química Arena, pode contar com público. Segundo o site "GE", a CBF estuda, junto ao governo do estado de São Paulo, liberar 30% da capacidade do estádio, seguindo os protocolos de segurança.

Nos últimos dias, o governador João Dória afirmou que os torcedores só poderiam voltar aos estádios paulistas a partir de novembro. No entanto, a partida da Seleção é visto como um "evento-teste" para a liberação.

Publicidade

A CBF, por sua vez, trabalha com a possibilidade de ter público nos jogos de volta da Copa do Brasil, marcados para o dia 25 de agosto.