Jorginho foi um dos destaques do Chelsea na conquista da Liga dos CampeõesADRIAN DENNIS/AFP

Publicado 19/08/2021 15:23

Campeão da Eurocopa com a Itália e da Liga dos Campeões com o Chelsea, Jorginho é um dos três finalistas para a eleição de melhor jogador da Europa na temporada passada. O brasileiro naturalizado italiano disputa a premiação com o companheiro de clube N’Golo Kanté e com o belga Kevin De Bruyne, do Manchester City.



O anúncio dos três finalistas foi feito pela Uefa nesta quinta-feira e o vencedor será conhecido na próxima quinta-feira (26), em cerimônia realizada no Centro de Congressos Haliç, em Istambul, na Turquia.



Além de melhor jogador, o melhor técnico do continente também será anunciado. Estão na disputa: o espanhol Pep Guardiola, do Manchester City, o italiano Roberto Mancini, da seleção da Itália, e o alemão Thomas Tuchel, do Chelsea.



Jorginho, Kanté e De Bruyne foram os mais bem colocados na lista escolhida por um júri formado por 24 técnicos de seleções que disputaram a última Eurocopa e mais 80 dos clubes que participaram da fase de grupos da Liga dos Campeões e da Liga Europa, além de 55 jornalistas.



No futebol feminino, as três jogadoras finalistas são do Barcelona: as espanholas Jennifer Hermoso e Alexia Putellas e a holandesa Lieke Martens. Para técnica ou técnico, disputam o espanhol Lluís Cortés, do Barcelona, o sueco Peter Gerhadsson, da seleção da Suécia, e a inglesa Emma Hayes, do Chelsea.