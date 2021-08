Botafogo venceu o Vasco por 2 a 0 no primeiro turno - Vitor Silva/Botafogo

Botafogo venceu o Vasco por 2 a 0 no primeiro turnoVitor Silva/Botafogo

Publicado 19/08/2021 14:52

Rio - Botafogo e Vasco torceram por uma combinação de resultados na última rodada do primeiro turno visando o ingresso ao G4, mas ambas as equipes tropeçaram. O alvinegro empatou com o Guarani em Campinas, enquanto o Cruz-Maltino perdeu de virada para o Londrina, em São Januário. O comentarista Francisco Aiello, do SporTV, comentou sobre a irregularidade da dupla carioca.

"Já classifiquei isso como “Fobia de G-4“. Toda rodada em que eles têm condições de pelo menos dormir no G-4, como os antigos diziam, de sentir aquele gostinho de estar na zona de classificação… Nem isso Vasco e Botafogo conseguem. É impressionante a regularidade", disse o jornalista.

Apesar das críticas, Aiello, durante o "Redação SporTV", disse que o Botafogo vive um momento melhor em relação ao rival. Os dois clubes trocaram recentemente seus técnicos, mas Enderson Moreira conseguiu uma arrancada de sete jogos, cinco vitórias e apenas uma derrota. Lisca ainda não emplacou em São Januário.

"O Botafogo vem entregando um futebol melhor, o Vasco não. O Vasco não consegue apresentar nada de positivo. Segue com problemas defensivos, sobretudo na bola aérea. Toda bola levantada na área é um desespero. O time não tem construção de jogada nem por dentro nem pelos lados do campo, apresenta muito pouco", disse o comentarista, que completou em seguida:

"No recorte recente, você percebe o Botafogo dando um sinal de recuperação e jogando um futebol melhor do que no Estadual e do início da Série B com o Marcelo Chamusca. Com o Enderson e, principalmente, com a entrada do Chay, o Botafogo pelo menos tem apresentado um futebol de mais qualidade."



O Botafogo ocupa a 8ª colocação da Série B, com 29 pontos, enquanto o Vasco está em 10º, com 28 somados. O Goiás é a primeira equipe do G4, atualmente com 31 pontos, mas podendo encerrar o primeiro turno com 34, já que enfrenta o Brusque nesta quinta-feira (19).